Помпео назвал мошенничеством парламентские выборы в Венесуэле

Выборы в парламент Венесуэлы проводятся нелегитимной властью и не отразят реальную волю народа. Об этом написал в Twitter госсекретарь США Майкл Помпео.

«То, что происходит сегодня, — это мошенничество и фальсификация, а не выборы», — отметил он.

Администрация президента США Дональда Трампа признала президентом Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Он самолично объявил себя временным президентом страны в январе прошлого года во время массовых протестов, начавшихся в Венесуэле на фоне тяжелого экономического положения.