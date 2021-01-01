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Политика ,  
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Помпео назвал мошенничеством парламентские выборы в Венесуэле

Выборы в парламент Венесуэлы проводятся нелегитимной властью и не отразят реальную волю народа. Об этом написал в Twitter госсекретарь США Майкл Помпео.

«То, что происходит сегодня, — это мошенничество и фальсификация, а не выборы», — отметил он.

Администрация президента США Дональда Трампа признала президентом Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Он самолично объявил себя временным президентом страны в январе прошлого года во время массовых протестов, начавшихся в Венесуэле на фоне тяжелого экономического положения.

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Выборы в однопалатную Национальную ассамблею Венесуэлы стартовали в воскресенье, 6 декабря. Граждане должны были выбрать 227 парламентариев на период с 2021 по 2026 год. Партия Гуайдо от участия в выборах отказалась.

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал уйти в отставку в случае победы оппозиции.

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Президент Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо назвал уровень участия граждан в выборах «чрезвычайно удовлетворительным». Национальный избирательный совет страны продлил время работы избирательных участков на час дольше запланированного, объяснив это скопившимися очередями.

При этом результаты опроса венесуэльского социологического центра Meganálisis, передает El Nacional, показали, что в голосовании участвовали только 19,13% от общего числа зарегистрированных избирателей. Представители оппозиции заявили, что в прошедшее воскресенье очереди за бензином в Венесуэле были длиннее очередей на избирательные участки.

США Венесуэла выборы парламент Майк Помпео
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