Мадуро заявил о намерении встретиться с Путиным в России

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро планирует весной или летом 2021 года встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Об этом он заявил на встрече с российской делегацией наблюдателей на парламентских выборах. Трансляцию мероприятия президент Венесуэлы опубликовал в Twitter.

«Надеюсь, что в апреле, мае или июне я смогу посетить Москву, чтобы поприветствовать нашего друга Владимира Путина», — сказал он.

В ходе своей речи Мадуро также поблагодарил Путина за участие российских наблюдателей в парламентских выборах Венесуэлы.

Выборы в Национальную ассамблею Венесуэлы прошли 6 декабря. По результатам подсчета 82,35% бюллетеней, лидирует блок «Большой патриотический полюс», куда входит правящая Единая социалистическая партия под руководством Мадуро. По предварительным данным, партия президента набрала 67,6% голосов.