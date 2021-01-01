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Политика ,  
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Мадуро заявил о намерении встретиться с Путиным в России

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро планирует весной или летом 2021 года встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Об этом он заявил на встрече с российской делегацией наблюдателей на парламентских выборах. Трансляцию мероприятия президент Венесуэлы опубликовал в Twitter.

«Надеюсь, что в апреле, мае или июне я смогу посетить Москву, чтобы поприветствовать нашего друга Владимира Путина», — сказал он.

В ходе своей речи Мадуро также поблагодарил Путина за участие российских наблюдателей в парламентских выборах Венесуэлы.

Партия Мадуро набрала большинство на выборах без оппозиции
Политика
Николас&nbsp;Мадуро

Выборы в Национальную ассамблею Венесуэлы прошли 6 декабря. По результатам подсчета 82,35% бюллетеней, лидирует блок «Большой патриотический полюс», куда входит правящая Единая социалистическая партия под руководством Мадуро. По предварительным данным, партия президента набрала 67,6% голосов.

Евросоюз данные результаты не признал. По словам верховного представителя по иностранным делам и политике союза Жозепа Борреля, голосование не соответствовало минимальным международным стандартам. Аналогичные заявления сделали Канада и США.

Мадуро Венесуэла Владимир Путин
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