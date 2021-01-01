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В ЕС заявили о непризнании парламентских выборов в Венесуэле

Фото:Leonardo Fernandez Viloria / Getty Images
Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Getty Images

ЕС не признает результаты выборов в Национальную ассамблею Венесуэлы, на которых лидирует блок «Большой патриотический полюс», куда входит правящая Единая социалистическая партия под руководством нынешнего президента Николаса Мадуро. Об этом говорится в заявлении верховного представителя по иностранным делам и политике союза Жозепа Борреля, опубликованном на сайте Совета ЕС.

Боррель отметил, что голосование «не соответствовало минимальным международным стандартам».

«Это неуважение к политическому плюрализму, отстранение [от выборов] и судебное преследование лидеров оппозиции не позволяют ЕС признать этот избирательный процесс заслуживающим доверия и прозрачным, а его результаты отражающими волю венесуэльского народа», — говорится в заявлении главы европейской дипломатии.

Партия Мадуро набрала большинство на выборах без оппозиции
Политика
Николас&nbsp;Мадуро

Выборы в парламент Венесуэлы прошли 6 декабря. По предварительным данным Национальной избирательной комиссии, лидирует (67,8%) «Большой патриотический полюс» с правящей Единой социалистической партией, на втором месте — коалиция «Демократический альянс».

Перед выборами число депутатов увеличили с 167 до 277. Партия экс-спикера Национальной ассамблеи и самопровозглашенного президента страны Хуана Гуаидо инициировала бойкот выборов. Мадуро заявлял, что подаст в отставку в случае победы оппозиции.

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал голосование в Венесуэле «мошенничеством и фальсификацией».

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