Канада отказалась признавать итоги парламентских выборов в Венесуэле

Канада не признает итоги выборов в парламент Венесуэлы, поскольку они проводились с нарушением демократических свобод. Об этом сообщил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, текст его заявления опубликован на сайте канадского МИД.

«Канада не признает результаты избирательного процесса 6 декабря в Венесуэле, потому что этот процесс не отвечал минимальным условиям для свободного и справедливого осуществления демократии», — указано в сообщении.

Министр отметил, что Канада продолжает поддерживать венесуэльский народ и настаивать на проведении «свободных и справедливых» президентских выборов.

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал парламентские выборы Венесуэлы мошенничеством и заявил, что они были сфальсифицированы. «Результаты, объявленные нелегитимным режимом Мадуро, не будут отражать волю венесуэльского народа», — заявил Помпео.