СМИ узнали об условном сроке для помогавшей боевикам ИГ россиянки

Табличка на здании второго западного военного суда (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Западный окружной военный суд приговорил к пяти годам условно многодетную мать из подмосковного Нахабино Анастасию Трушкину, которая сотрудничала с запрещенной в России террористической организацией ИГ («Исламское государство»). Женщина жила в Сирии и Иране, где помогала террористам вести хозяйство и ухаживать за ранеными. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела.

По данным газеты, в деятельность ИГ Трушкину втянул гражданский муж, уроженец Таджикистана. В 2014 году женщина вместе с грудным ребенком уехала к нему в Турцию, откуда семья попала в сирийский город Манбидж, находившийся под контролем террористов. В боях Трушкина не участвовала, она присматривала за домашним хозяйством боевиков, стирала им белье и ухаживала за ранеными.

После захвата Манбиджа сирийской армией семья перебралась в иракский Мосул, где россиянке вновь поручили присмотр за пострадавшими экстремистами. В Ираке супруги попали под бомбежки, после чего решили вернуться в Турцию.

Из Турции семью выслали в Таджикистан, а весной 2020 года Трушкина вместе с детьми прилетела в Россию. Женщина находилась в международном розыске, ее задержали в аэропорту за участие в деятельности террористической организации и участие в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства.