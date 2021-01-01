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СМИ узнали об условном сроке для помогавшей боевикам ИГ россиянки

Табличка на здании второго западного военного суда
Табличка на здании второго западного военного суда (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Западный окружной военный суд приговорил к пяти годам условно многодетную мать из подмосковного Нахабино Анастасию Трушкину, которая сотрудничала с запрещенной в России террористической организацией ИГ («Исламское государство»). Женщина жила в Сирии и Иране, где помогала террористам вести хозяйство и ухаживать за ранеными. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела.

По данным газеты, в деятельность ИГ Трушкину втянул гражданский муж, уроженец Таджикистана. В 2014 году женщина вместе с грудным ребенком уехала к нему в Турцию, откуда семья попала в сирийский город Манбидж, находившийся под контролем террористов. В боях Трушкина не участвовала, она присматривала за домашним хозяйством боевиков, стирала им белье и ухаживала за ранеными.

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После захвата Манбиджа сирийской армией семья перебралась в иракский Мосул, где россиянке вновь поручили присмотр за пострадавшими экстремистами. В Ираке супруги попали под бомбежки, после чего решили вернуться в Турцию.

Из Турции семью выслали в Таджикистан, а весной 2020 года Трушкина вместе с детьми прилетела в Россию. Женщина находилась в международном розыске, ее задержали в аэропорту за участие в деятельности террористической организации и участие в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства.

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Фото:Ebrahim Noroozi / AP

Трушкина полностью признала вину и раскаялась. Домохозяйка заявила, что поехала в Сирию «для восстановления семьи и помощи мужу». В рамках уголовного дела ей грозило от восьми до 20 лет лишения свободы. Суд принял во внимание наличие у обвиняемой четырех детей на иждивении и то, что она оставалась в стороне от боевых действий.

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Осенью 2019 года бежавшие из сирийских лагерей для пленных боевиков ИГ россиянки записали обращения с просьбами помочь им вернуться домой. Власти Чечни в ответ заявили, что предпримут все необходимые меры, чтобы вернуть в Россию всех детей и женщин, застрявших в Сирии. Пресс-секретарь главы республики Рамзана Кадырова Альви Каримов пояснил, что это может оказаться нелегкой задачей, так как в Сирии разрушены коммуникации.

ИГИЛ суд приговор
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