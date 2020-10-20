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Варвара Караулова вернула свое настоящее имя

Варвара Караулова
Варвара Караулова (Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»)

Варвара Караулова, которую осудили за попытку примкнуть к «Исламскому государству» (запрещенная в России террористическая организация), вернула свое настоящее имя и фамилию. Об этом РБК сообщил ее муж, адвокат Олег Елисеев.

Она сменила свое имя на Александру Иванову в 2015 году. Это было связано с тем, что после побега в Сирию ее имя часто упоминалось в СМИ и стало слишком известным, рассказывал РБК источник, близкий к семье Карауловых.

«Сегодня она получила свидетельство о перемене имени. Вернуть старую фамилию всегда хорошо», — отметил Елисеев.

Студентку философского факультета МГУ Варвару Караулову задержали в 2015 году на турецко-сирийской границе, через которую она планировала попасть в Сирию. Тогда она объяснила, что отправилась на Ближний Восток из-за возлюбленного Айрата Саматова — профессионального вербовщика террористической организации, по версии правоохранительных органов.

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В результате в 2016 году Московский окружной районный суд признал Караулову виновной в попытке присоединиться к ИГ и приговорил ее к четырем с половиной годам колонии общего режима. В 2019 году она вышла по УДО.

В 2020 году Кунцевский суд Москвы установил административный надзор за Карауловой, согласно правилам, она не может покидать дом с 23:00 до 6:00 в течение восьми лет 10 месяцев и 23 дней.
 

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