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Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
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Шахидки и четвертые жены: истории россиянок, завербованных террористами
16 апреля суд досрочно освободил бывшую студентку МГУ Варвару Караулову. Она была осуждена за участие в незаконном формировании после того, как попыталась уехать в Сирию. Россиянки, завербованные террористами, — в обзоре РБК
Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Весной 2015 году Варвара Караулова, студентка МГУ, решила поехать в Сирию, чтобы встретиться с молодым человеком, оказавшимся боевиком ИГ («Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России. — РБК), с которым познакомилась в соцсетях и переписывалась несколько лет. В июне она была задержана турецкими силовиками на границе с Сирией и возвращена в Россию, где в декабре 2016 года ее приговорили к 4,5 года колонии общего режима за подготовку к участию в террористической деятельности. Караулова — одна из нескольких тысяч россиянок, завербованных ИГ.

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Аминат Курбанова (Алла Сапрыкина)

Алла Сапрыкина родилась в 1982 году в Махачкале. Во время учебы на театральном факультете Дагестанского государственного университета она познакомилась со своим первым мужем Маратом Курбановым. Вскоре после выпуска пара поженилась и девушка приняла ислам, сменив имя на Аминат. В браке она превратилась в правоверную мусульманку и ушла из Русского драматического театра Махачкалы, где выступала. В 2009 году ее муж стал одним из руководителей дагестанского террористического подполья, сменив на этой должности своего убитого брата. Жена последовала за ним.

Фото: ФСБ / NewsTeam / ТАСС

Вскоре Марата Курбанова убили. Он стал первым из четырех мужей Анны-Аминат. Девушка стала активной деятельницей подполья. 28 августа 2012 года Курбанова подорвала себя в доме дагестанского религиозного авторитета шейха Саида Афанди, к которому пришла под видом русской девушки, желающей перейти в ислам. Погибли семь человек, не считая террористки.

Седа Дудуркаева

Седа Дудуркаева родилась в 1993 году в Москве. В 2002 году ее отец Асу Дудуркаев стал главой УФМС Чеченской Республики. Он выдал девушку замуж за сына друга, но вскоре брак распался. В 2013 году Дудуркаева бежала в Сирию, ничего не сообщив родственникам. Выяснилось, что несколько месяцев она общалась в интернете с грузинским чеченцем Хамзатом Борчашвили. Он готовился к переезду в ИГ и позвал девушку с собой.

Фото: unicornsandflowers / Youtube

В Сирии пара поженилась, но вскоре Борчашвили погиб. После этого Дудуркаева вышла замуж за Абу Омара Шишани — «министра войны» ИГ, помощником которого был первый муж девушки. От него она родила двух сыновей. Асу Дудуркаев, уволенный из-за этой истории с должности главы чеченского УФМС, а также другие ее родственники ездили в Сирию, но так и не смогли освободить Дудуркаеву. В 2018 году, после почти полного разгрома террористической группировки, турецкие полицейские задержали ее и двух ее сыновей в Стамбуле. По каналам Интерпола она была объявлена в розыск, ей были предъявлены обвинения в участии в незаконном формировании.

Фатима Джафарова

Фатима Джафарова родилась в 1995 году в поселке Нижнесортымский в Ханты-Мансийском автономном округе. Ее семья была многоконфессиональной: сама она с матерью исповедовала ислам, а отец и два младших ребенка были православными. В 18 лет девушка поступила на лингвистический факультет Сургутского университета. Во время учебы в вузе она стала замкнутой, начала носить хиджаб, а в 2014 году бросила университет. Джафарова познакомила мать с неким Абдуллой, который сказал, что собирается взять ее четвертой женой. Родители не одобрили брак, и девушка сбежала.

Фото: телеканал «Дождь»

По словам матери, Фатима Джафарова переехала в Сирию и стала четвертой женой террориста. В ноябре 2015 года девушка прокомментировала на своей странице в социальной сети взрыв российского самолета над Синаем и теракты в Париже, заявив, что «теперь европейцы наконец-то почувствовали себя на месте мусульман». С тех пор о ней нет никаких сведений.

Светлана Уханова

Светлана Уханова родилась в 1993 году в городе Маркс Саратовской области. В 18 лет она вышла замуж и родила дочь. К этому времени девушка уже стала мусульманкой — как считают ее родственники, исламом она заинтересовалась в интернете. Примерно в это же время в новую веру перешла и ее старшая сестра Антонина. Вскоре муж бросил Уханову, и она стала жить с Евгением Кочаари, от которого родила вторую дочь. Под воздействием жены Кочаари тоже стал религиозным мусульманином.

Фото: из личного архива

В 2017 году Уханова и Кочаари улетели в Турцию, взяв с собой обеих дочерей. Родственникам они сказали, что едут отдыхать. Вскоре турецкие пограничники задержали семью при попытке пересечь сирийскую границу — они стремились попасть в ИГ. Дочь девушки от первого брака передали ее отцу, который обратился за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову. По последней информации, Уханова, Кочаари и их двухлетняя дочь все еще находятся в Турции, ожидая решения об экстрадиции.​

Автор: Александр Артамонов
Теги: террористы
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