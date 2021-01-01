В Венесуэле промежуточные итоги выборов показали победу блока Мадуро

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 74,25 (-0,95) Инвестиции, 04 дек, 12:31
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 90,26 (-0,93) Инвестиции, 04 дек, 12:31
Продюсера Угольникова госпитализировали с коронавирусной инфекцией Общество, 12:00 Росреестр предложил дополнить «дачную амнистию» Общество, 12:00 Как в России развивается эпидемия коронавируса. Инфографика Общество, 11:55 Москве предсказали 10%-ный рост цен на аренду жилья Недвижимость, 11:52 Левередж. Что это и почему позволяет зарабатывать на криптовалюте больше Крипто, 11:51 Мосгорсуд приговорил к 12 годам бывшего украинского футболиста за шпионаж Спорт, 11:49 Вклад основных цифровых сегментов в экономику страны составит 15% Партнерский материал, 11:48 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 декабря Общество, 11:46 Власти Москвы заявили о марафоне коронавируса без конца и края Общество, 11:41 Названы застройщики с наибольшей выручкой в Москве Недвижимость, 11:39 Пожар в павильоне с пиротехникой в Ростове-на-Дону потушили Общество, 11:38 Как «Сименс» развивает индустрию 4.0 в России РБК и «Сименс», 11:36 В Астрахани следователи начали проверку после отравления людей в бассейне Общество, 11:30 В Москве за сутки выявили более 7,2 тыс. заболевших COVID-19 Общество, 11:24
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽74,37 +0,44% EUR/RUB ₽89,94 +0,16% EUR/USD $1,21 -0,21%
Политика ,  
0 

В Венесуэле промежуточные итоги выборов показали победу блока Мадуро

Николас Мадуро
Николас Мадуро (Фото: Xinhua / Global Look Press)

На выборах в Национальную ассамблею Венесуэлы лидирует блок «Большой патриотический полюс», куда входит правящая Единая социалистическая партия под руководством нынешнего президента Николаса Мадуро, сообщает канал TeleSUR со ссылкой на данные Национальной избирательной комиссии.

Данные пока предварительные: по результатам подсчета 82,35% бюллетеней «Большой патриотический полюс» набирает 67,6% голосов. На втором месте идет коалиция «Демократический альянс» с 17,95%.

Голосование состоялось в воскресенье, 6 декабря. Граждане выбирали 227 парламентариев на период с 2021 по 2026 год. Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал в случае победы оппозиции на парламентских выборах подать в отставку.

Помпео назвал мошенничеством парламентские выборы в Венесуэле
Политика
Майкл Помпео

По словам президента Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо, уровень участия граждан в выборах был «чрезвычайно удовлетворительным». Национальный избирательный совет страны продлил время работы избирательных участков на час дольше запланированного, объяснив это скопившимися очередями.

При этом результаты опроса венесуэльского социологического центра Meganálisis показали, что в голосовании участвовали только 19,13% от общего числа зарегистрированных избирателей, сообщал El Nacional.

В выборах отказалась участвовать партия экс-спикера Национальной ассамблеи и самопровозглашенного президента страны Хуана Гуаидо. Он объявил себя временным президентом в январе 2019 года на фоне массовых протестов из-за тяжелого экономического положения.

Венесуэла выборы
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽74,37 +0,44% EUR/RUB ₽89,94 +0,16% EUR/USD $1,21 -0,21%
Материалы по теме
Канада отказалась признавать итоги парламентских выборов в Венесуэле
Политика
Помпео назвал мошенничеством парламентские выборы в Венесуэле
Политика
В Венесуэле продлили голосование на парламентских выборах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter