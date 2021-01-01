В Венесуэле промежуточные итоги выборов показали победу блока Мадуро

Николас Мадуро (Фото: Xinhua / Global Look Press)

На выборах в Национальную ассамблею Венесуэлы лидирует блок «Большой патриотический полюс», куда входит правящая Единая социалистическая партия под руководством нынешнего президента Николаса Мадуро, сообщает канал TeleSUR со ссылкой на данные Национальной избирательной комиссии.

Данные пока предварительные: по результатам подсчета 82,35% бюллетеней «Большой патриотический полюс» набирает 67,6% голосов. На втором месте идет коалиция «Демократический альянс» с 17,95%.

Голосование состоялось в воскресенье, 6 декабря. Граждане выбирали 227 парламентариев на период с 2021 по 2026 год. Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал в случае победы оппозиции на парламентских выборах подать в отставку.

По словам президента Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо, уровень участия граждан в выборах был «чрезвычайно удовлетворительным». Национальный избирательный совет страны продлил время работы избирательных участков на час дольше запланированного, объяснив это скопившимися очередями.