Путин обсудил с членами Совбеза кибербезопасность и Нагорный Карабах

Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности (в режиме видеоконференции) (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности, основными темами стали борьба с киберпреступностью и деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении отмечается, что президент сообщил участникам совещания о своих контактах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Также участники встречи коснулись внутрироссийской социально-экономической повестки дня.

Переговоры Путина с Алиевым и Пашиняном прошли 23 и 24 ноября. В ходе бесед стороны обсудили работу российских миротворцев, оказание гуманитарной помощи, а также экономическое взаимодействие в Нагорном Карабахе. Ранее российская делегация, в которую входили глава МИД Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу, посетила столицы двух закавказских республик.