Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 75,86 (+0,41) Инвестиции, 14:51
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 90,46 (+0,43) Инвестиции, 14:51
Тренер ЦСКА рассказал о настроении Акинфеева после матчей сборной Спорт, 16:36 Названы победители премии «Золотой Фотон» по свето- и электротехнике Пресс-релиз, 16:28 Путин обсудил с членами Совбеза кибербезопасность и Нагорный Карабах Политика, 16:28 Пять причин отправиться за покупками в финский универмаг «Стокманн» «РБК Стиль» и «Стокманн», 16:28 Сегодня стартовала «черная пятница». Какие акции станут ее бенефициарами? Инвестиции, 16:27 СК завел дела против причастных к избиению волгоградца из-за ссоры в чате Общество, 16:14 В честь Антона Ельчина назвали космический корабль в «Стартреке» Стиль, 16:11 Навальный попросил ЕС ввести санкции против богатейших россиян Политика, 16:10 Находящийся в кризисе SsangYong показал обновленный Rexton Авто, 16:07 В Москве пройдет бесплатная онлайн-конференция для бизнесменов 1 декабря Пресс-релиз, 16:05 Голикова поручила регионам сообщать о готовности к вакцинации от COVID-19 Политика, 16:04 Удачный выход: как вывести бренд на международный рынок и не вернуться Pro, 16:04 «Роскосмос» уволил главу строившего космодром «Восточный» предприятия Общество, 16:03 Лукашенко заявил о планах Польши создать «спецсилы» против Минска Политика, 16:01
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽76,15 +0,57% EUR/RUB ₽90,86 +0,68% EUR/USD $1,19 +0,2%
Конфликт в Нагорном Карабахе ,  
0 

Путин обсудил с членами Совбеза кибербезопасность и Нагорный Карабах

Владимир Путин на совещании&nbsp;с постоянными членами Совета Безопасности (в режиме видеоконференции)
Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности (в режиме видеоконференции) (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности, основными темами стали борьба с киберпреступностью и деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении отмечается, что президент сообщил участникам совещания о своих контактах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Также участники встречи коснулись внутрироссийской социально-экономической повестки дня.

В Нагорный Карабах прибыла дополнительная группировка МЧС России
Общество
Фото:МЧС России

Переговоры Путина с Алиевым и Пашиняном прошли 23 и 24 ноября. В ходе бесед стороны обсудили работу российских миротворцев, оказание гуманитарной помощи, а также экономическое взаимодействие в Нагорном Карабахе. Ранее российская делегация, в которую входили глава МИД Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу, посетила столицы двух закавказских республик.

Российские миротворцы находятся в регионе согласно трехстороннему соглашению Азербайджана, Армении и России, которое вступило в силу с 10 ноября. Согласно его условиям в Нагорном Карабахе устанавливается режим прекращения огня, а на линию соприкосновения войск вводятся российские миротворцы. Кроме того, армянские войска покидают несколько районов Карабаха, которые отходят Азербайджану. Всего в Карабахе находятся 1960 российских военнослужащих и 552 единицы техники.

Владимир Путин Совбез Нагорный Карабах
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽76,15 +0,57% EUR/RUB ₽90,86 +0,68% EUR/USD $1,19 +0,2%
Материалы по теме
Пашинян сообщил о переговорах с Путиным по Нагорному Карабаху
Политика
В Нагорный Карабах прибыла дополнительная группировка МЧС России
Общество
Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном работу миротворцев в Карабахе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter