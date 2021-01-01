Посол США в ФРГ призвала к мораторию на строительство «Северного потока»

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Исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл призвала ЕС и Германию объявить мораторий на строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом она заявила изданию Handelsblatt.

«Это стало бы четким сигналом, что Европа больше не будет мириться с «постоянным злонамеренным поведением России», — сказала Куинвилл.

Дипломат считает «Северный поток-2» «не просто экономическим проектом», но и «политическим инструментом Кремля». Цель проекта — «обойти Украину и разделить Европу», уверена она.

В начале декабря обе палаты конгресса США одобрили проект оборонного бюджета на 2021 год, в который вошли и новые санкции против газопровода «Северный поток-2». Речь идет об ограничениях для компаний, оказывающих страховые и сертификационные услуги, а также предлагающих услуги по модернизации или установке сварочного оборудования на участвующих в строительстве судах. В то же время санкции не могут быть введены против европейских госрегуляторов или некоммерческих организаций.