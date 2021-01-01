Германия дала разрешение на укладку «Северного потока-2» в декабре

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Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) согласовало строительство «Северного потока-2» на декабрь. Об этом «РИА Новости» сообщила заместитель спикера BSH Мерле Мансфельд.

«Для работ в январе—апреле необходимо закончить процедуру согласования изменений [в общее разрешение на проведение работ]», — отметила она.

По ее словам, разрешение BSH начнет действовать с 5 декабря. С этого же числа может возобновиться строительство газопровода, добавила Мансфельд.

Ранее стало известно, что трубоукладочная баржа «Фортуна», участвовавшая в строительстве российского участка газопровода, сменила владельца на Универсальную транспортную группу. Судно может принять участие в достройке газопровода, по крайней мере его участка в водах Германии.