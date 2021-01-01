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Политика ,  
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Способное достроить «Северный поток-2» судно приблизилось к месту укладки

Российское краново-монтажное трубоукладочное судно &laquo;Академик Черский&raquo;
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно «Академик Черский» (Фото: Виталий Невар / Reuters)

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» приблизилось к предполагаемой точке продолжения строительства газопровода «Северный поток-2». Это следует из данных портала отслеживания судов MarineTraffic.

Судно находится в статусе ограниченной маневренности. Кроме того, в Балтийское море из немецкого порта Висмар вышла специализированная баржа «Фортуна», предназначенная для прокладки труб.

Строившая «Северный поток-2» баржа сменила владельца
Экономика
Трубоукладочная баржа &laquo;Фортуна&raquo;

Также, согласно данным MarineTraffic, другие суда, входящие в предполагаемую флотилию для Nord Stream 2, тоже собираются в районе строительства. Судно обеспечения «Катунь» идет из Мукрана в Висмар, судно обеспечения «Финвал» находится в Висмаре. Судно снабжения «Умка» находится в районе Мукрана, также из Мукрана вышел ледокол «Владислав Стрижов».

Ранее в Федеральном морском и гидрографическом агентстве Германии сообщили, что прокладкой трубы для газопровода «Северный поток-2» в водах Германии будет заниматься специализированная баржа «Фортуна», ходящая под российским флагом. В документе ведомства говорится, что судно будет вести подводные операции на трубопроводе с 5 по 31 декабря. До этого представитель агентства предполагал, что строить немецкий участок будет судно «Академик Черский».

В конце ноября немецкое морское агентство опубликовало уведомление для моряков, что на участке «Северного потока-2» начнется подводная укладка труб на двух параллельных нитках трубопровода. В свою очередь проектная компания Nord Stream 2 подтвердила РБК, что речь идет о возобновлении строительства «Северного потока-2», пока в водах Германии.

Трубопровод достроен более чем на 90%. Реализацию проекта затрудняют санкции США, которые ввели в декабре 2019 года.

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