Adrenaline Stadium поспорил с властями об опечатывании клуба
Представитель московского клуба Adrenaline Stadium назвал ошибочными сведения о том, что площадка опечатана Роспотребнадзором за нарушение мер по профилактике коронавируса.
«Сведения ошибочные. На данный момент площадка не опечатана.
В случае, если это последует, площадка сообщит на официальных ресурсах», — сказал РБК представитель Adrenaline Stadium.
Ранее о том, что Роспотребнадзор опечатал клуб за нарушение мер по COVID-19 на концерте группы «Кипелов» 4 декабря, сообщил столичный оперативный штаб.
В Роспотребнадзоре уточнили, что в ходе концерта организаторы не контролировали соблюдение социальной дистанции и масочно-перчаточного режима.