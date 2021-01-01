Adrenaline Stadium поспорил с властями об опечатывании клуба

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Представитель московского клуба Adrenaline Stadium назвал ошибочными сведения о том, что площадка опечатана Роспотребнадзором за нарушение мер по профилактике коронавируса.

«Сведения ошибочные. На данный момент площадка не опечатана.

В случае, если это последует, площадка сообщит на официальных ресурсах», — сказал РБК представитель Adrenaline Stadium.

Ранее о том, что Роспотребнадзор опечатал клуб за нарушение мер по COVID-19 на концерте группы «Кипелов» 4 декабря, сообщил столичный оперативный штаб.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в ходе концерта организаторы не контролировали соблюдение социальной дистанции и масочно-перчаточного режима.