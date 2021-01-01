Власти Приморья предварительно оценили ущерб от циклона в 1 млрд руб.

Спасатели МЧС России продолжают очищать от обледенения ванты моста на остров Русский (Фото: МЧС России)

Циклон, обрушившийся на Приморский край в середине ноября, по предварительной оценке, нанес ущерб в размере более 1 млрд руб. Об этом заявила первый вице-губернатор — председатель правительства региона Вера Щербина на брифинге, ее слова приводятся на сайте регионального кабинета министров.

«Только предприятия энергетики и коммунального хозяйства понесли около 619 млн руб. расходов», — говорится в сообщении. 200 млн руб. потрачено на аварийно-восстановительные работы, уточнила Щербина.

«Режим ЧС [чрезвычайной ситуации] в крае не снят, ликвидация последствий стихии продолжается. Задействовано значительное количество материальных ресурсов», — отметила она.

По ее словам, регион рассчитывает получить дополнительные средства от федеральных властей.