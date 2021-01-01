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Специалисты вернули свет в 470 квартир в поселке на острове Русский

Специалисты восстановили через генераторы электроснабжение в 470 квартир в поселке Подножье на острове Русский, обесточенное в результате ледяного дождя. Об этом сообщается на сайте правительства Приморского края.

«К 12 часам ночи мы подключили целую группу домов: два дома — на 75 квартир, один — на 60 и еще один — на 180. Плюс еще 80 квартир. Дизель-генераторы будут работать ориентировочно до трех часов ночи, потом — перерыв до восьми утра», — сказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

При этом в регионе по-прежнему продолжаются работы по восстановлению постоянной линии электропередачи. Они осложняются тем, что на протяжении просеки длиной в 8 км горный рельеф завален деревьями. На месте работают лесники, военные и энергетики.

По словам губернатора, в регионе также ведутся работы по подключению света в жилых домах и социальных учреждениях поселка.

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В поселке Подножье проживают около 1,9 тыс. человек. С точки зрения устранения последствий циклона этот населенный пункт является одной из самых сложных территорий острова, отметили в пресс-службе регионального правительства. Ранее в этом населенном пункте устанавливали дизель-генератор, однако он проработал несколько дней и вышел из строя. В результате жители поселка снова остались без света, при этом в домах не отключали теплоснабжение и водоснабжение.

Осадки в виде дождя, перешедшего в снег и ледяной дождь, выпали в Приморском крае в ночь на 19 ноября. Непогода стала причиной обрыва линий электропередачи, падения деревьев, разрушения инфраструктуры.

В результате дома в 73 населенных пунктах, где проживают более 180 тыс. человек, остались без электроснабжения и отопления. Кроме того, ледяным дождем были повреждены почти 100 км линий электропередачи и 850 опор ЛЭП; более 1,6 тыс. трансформаторных подстанций вышли из строя.

С 20 ноября в крае действует режим чрезвычайной ситуации на региональном уровне.

Приморский край остров Русский отключение электроэнергии поселок
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