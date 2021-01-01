Владивостокцев предупредили о пользующихся ситуацией с ЧС мошенниках

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Во Владивостоке мошенники стали собирать персональные данные граждан под предлогом оформления единовременной выплаты в связи с режимом чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте прокуратуры Приморского края.

Из-за последствий циклона в регионе ранее был введен режим ЧС. В ведомстве сообщили, что с тех пор участились случаи, когда мошенники собирают данные жителей якобы для того, чтобы оформить выплату.

Однако, предупредили в прокуратуре, власти не принимали решения об оказании единовременной материальной помощи гражданам. «Сбор заявлений на получение единовременной материальной помощи, а также сведений о персональных данных граждан не осуществляется», — говорится в сообщении.

В ведомстве попросили граждан не идти на поводу у мошенников.