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Владивостокцев предупредили о пользующихся ситуацией с ЧС мошенниках

Фото:Илья Аверьянов / РИА Новости
Фото: Илья Аверьянов / РИА Новости

Во Владивостоке мошенники стали собирать персональные данные граждан под предлогом оформления единовременной выплаты в связи с режимом чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте прокуратуры Приморского края.

Из-за последствий циклона в регионе ранее был введен режим ЧС. В ведомстве сообщили, что с тех пор участились случаи, когда мошенники собирают данные жителей якобы для того, чтобы оформить выплату.

Однако, предупредили в прокуратуре, власти не принимали решения об оказании единовременной материальной помощи гражданам. «Сбор заявлений на получение единовременной материальной помощи, а также сведений о персональных данных граждан не осуществляется», — говорится в сообщении.

Во Владивостоке полностью восстановили теплоснабжение
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Фото:minenergo.gov.ru

В ведомстве попросили граждан не идти на поводу у мошенников.

В Приморье с 20 ноября действует режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. В ночь на 19 ноября на регион обрушился циклон, который принес ледяной дождь. Жители более 70 населенных пунктов — свыше 180 тыс. человек — остались без света и тепла из-за аварий. Из-за наледи пришлось закрыть мост на остров Русский во Владивостоке, работает паромная переправа. Открытие моста пока откладывается.

Владивосток мошенники выплаты
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