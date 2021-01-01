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Власти пообещали открыть мост на остров Русский в течение пяти дней

Автомобильное движение по вантовому мосту на остров Русский во Владивостоке, закрытому из-за наледи, планируют возобновить в течение пяти дней, сообщается на сайте правительства Приморского края.

В настоящее время, по данным Межрегиональной дирекции по дорожному строительству в Дальневосточном регионе, от льда очищен 131 вант моста из 168.

«По словам специалистов, завершить очистку вант планируется в течение пяти дней, более точную дату можно будет назвать к концу пятницы, 4 декабря», — говорится в сообщении правительства.

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Фото:Илья Аверьянов / РИА Новости

Там отметили, что альпинисты работают на высоте более 200 метров.

Людей и транспорт на остров Русский и обратно бесплатно перевозит паром «Босфор Восточный», а также десантные катера. По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, только за 2 декабря по морю были доставлены более 5,7 тыс. человек.

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Мост планировали открыть еще 30 ноября, однако открытие пришлось перенести. С 20 ноября в регионе действует режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Он был введен после прохождения циклона, принесшего ледяной дождь. В результате более 180 тыс. человек остались без тепла и света. Мост на остров Русский пришлось закрыть из-за падающих кусков льда. Прокуратура Приморья выявила нарушения в действиях властей.

остров Русский мост
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