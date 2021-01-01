Власти пообещали открыть мост на остров Русский в течение пяти дней

Автомобильное движение по вантовому мосту на остров Русский во Владивостоке, закрытому из-за наледи, планируют возобновить в течение пяти дней, сообщается на сайте правительства Приморского края.

В настоящее время, по данным Межрегиональной дирекции по дорожному строительству в Дальневосточном регионе, от льда очищен 131 вант моста из 168.

«По словам специалистов, завершить очистку вант планируется в течение пяти дней, более точную дату можно будет назвать к концу пятницы, 4 декабря», — говорится в сообщении правительства.

Там отметили, что альпинисты работают на высоте более 200 метров.