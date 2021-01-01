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Общество ,  
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Прокуратура выявила нарушения в действиях властей Владивостока при ЧС

Фото:vlc.ru
Фото: vlc.ru

Прокуратура Приморского края провела проверку того, как во Владивостоке ликвидируются последствия ледяного шторма, приведшего к перебоям в подаче электричества и тепла, сбоям в движении транспорта. В надзорном ведомстве заявили, что в работе властей выявлены нарушения.

«Установлено, что в период действия на территории города режима ЧС не организовано надлежащее взаимодействие ответственных служб за ликвидацию ее последствий. Ненадлежащее содержание администрацией города объектов инженерной инфраструктуры, не актуализация перечня резервных и автономных источников электроснабжения (генераторов) на случай чрезвычайных ситуаций в период возникшей стихии привели к несогласованным действиям оперативного штаба Владивостока и затягиванию процесса подключения объектов к коммунальным ресурсам», — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили в числе прочих недочетов то, что власти так и не смогли решить проблему электроснабжения острова Попова в акватории города. В распоряжении городских властей оказалось лишь одно плавательное средство для поддержания сообщения с островными территориями. Возможность фрахта дополнительных судов не предусмотрена. Как отмечает ТАСС, проблемы возникают с перевозкой людей с острова Русский, входящего в состав города. Для того, чтобы наладить сообщение с островом Тихоокеанский флот выделил четыре десантных катера.

«По выявленным нарушениям прокурором Владивостока в адрес главы города внесено представление с требованием рассмотреть вопросы обеспечения надежного электроснабжения, а также обеспечения транспортной доступности жителей островных территорий», — заявили в прокуратуре.

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В ночь на 19 ноября на Приморье обрушился циклон, который принес ледяной дождь.С 20 ноября в регионе действует режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Жители более 70 населенных пунктов — свыше 180 тыс. человек — остались без света и тепла из-за аварий. Ледяным дождем были повреждены почти 100 км линий электропередачи и 850 опор ЛЭП, более 1,6 тыс. трансформаторных подстанций вышли из строя. Восстановить теплоснабжение во всем городе удалось только 26 ноября. Из-за наледи пришлось закрыть мост на остров Русский, работает паромная переправа.

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