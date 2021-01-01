Посол России заявил о неспособности Зеленского решить проблему Донбасса

Команда президента Украины Владимира Зеленского не способна разрешить конфликт на Донбассе, из-за Киева до сих пор не реализованы полностью решения «нормандской четверки». Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, его слова опубликованы в Facebook посольства.

«Одно ясно уже сейчас: команда В.А.Зеленского не может создать политические условия, благоприятные для мирного разрешения внутриукраинского конфликта на юго-востоке», — указал посол.

По словам Антонова, Киев виновен в том, что решения, достигнутые на прошлогоднем саммите стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция и Германия — РБК) в Париже, до сих пор не осуществлены на деле. Дипломат указал, что новый саммит в нормандском формате невозможен, пока не будут выполнены парижские соглашения.

Антонов также обвинил украинские власти в провокации, обозначив как таковую отмену местных выборов в Донецкой и Луганских областях. Он отметил, что решение противоречит минским договоренностям.