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Посол России заявил о неспособности Зеленского решить проблему Донбасса

Команда президента Украины Владимира Зеленского не способна разрешить конфликт на Донбассе, из-за Киева до сих пор не реализованы полностью решения «нормандской четверки». Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, его слова опубликованы в Facebook посольства.

«Одно ясно уже сейчас: команда В.А.Зеленского не может создать политические условия, благоприятные для мирного разрешения внутриукраинского конфликта на юго-востоке», — указал посол.

Зеленский на русском языке обратился к жителям Донбасса
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По словам Антонова, Киев виновен в том, что решения, достигнутые на прошлогоднем саммите стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция и Германия — РБК) в Париже, до сих пор не осуществлены на деле. Дипломат указал, что новый саммит в нормандском формате невозможен, пока не будут выполнены парижские соглашения.

Антонов также обвинил украинские власти в провокации, обозначив как таковую отмену местных выборов в Донецкой и Луганских областях. Он отметил, что решение противоречит минским договоренностям.

О чем «нормандская четверка» договорилась и не договорилась в Париже
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Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон и Владимир Путин (слева направо)

В июле Верховная рада назначила очередные местные выборы на 25 октября. В августе Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) заявила, что выборы на подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей провести невозможно, и отменила их. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что это можно трактовать как фактический выход Киева из минских соглашений. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Зеленским отметил, что постановление Рады о проведении выборов противоречит минским соглашениям.

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Весной Зеленский заявил, что боевые действия на Донбассе удастся завершить до конца его президентского срока. «Если «минский процесс» не будет работать, мы будем менять тактику», — указал он.

Украина Владимир Зеленский Донбасс
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