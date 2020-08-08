ЦИК Украины отменила выборы в подконтрольных Киеву районах Донбасса

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) решила не проводить местные выборы на подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщается на сайте ЦИК. Они были намечены на 25 октября текущего года.

«Комиссия пришла к выводу о невозможности проведения выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов этих областей», — говорится в сообщении.

Согласно решению, выборы не будут проводить в десяти объединенных территориальных общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восьми — Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

15 июля Верховная рада назначила очередные местные выборы на 25 октября. Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя постановление Рады, указала, что документ можно трактовать как фактический выход Киева из минских соглашений. Представитель ведомства отметила, что организация местных выборов «обусловлена требованиями, которые прямо противоречат минскому комплексу мер», а ситуация «не может не беспокоить».