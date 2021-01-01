В Москве выявили 7,7 тыс. случаев COVID-19 за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За последние сутки в Москве выявлено 7750 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб. Суточный показатель оказался одним из худших с начала пандемии — большее число больных за одни сутки до сих пор выявлялось лишь однажды, 27 ноября, когда оперативный штаб зафиксировал 7918 заражений.

Общее число заболевших COVID-19 в Москве с начала пандемии превысило 625 тыс. Из них, по данным оперативного штаба, умерли более 9,1 тыс. человек, в том числе 73 — за последние сутки.

Общее число выздоровевших от COVID-19 увеличилось в Москве почти до 472 тыс., из них 6849 признаны излечившимися за последние сутки.

По России в целом за последние сутки выявлено 28 145 новых случаев заражения COVID-19, что стало новым максимумом с начала пандемии.