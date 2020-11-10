Собянин объяснил введение ограничений до середины января

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Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавирусной инфекции сразу на два месяца. Это сделано, чтобы избавить учреждения и бизнес от ненужных трат, объяснил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Собянин отметил, что новые ограничения вводятся до 15 января 2021 года, хотя обычно власти стремятся ввести их на максимально короткий срок.

«Дело в том, что впереди новогодние праздники. Заранее установив ограничения на работу индустрии отдыха и развлечений, мы хотим избавить учреждения и бизнес от ненужных трат, которые приносит внезапная отмена концертов и других праздничных мероприятий», — сообщил он.

Ограничительные меры вступят в силу с 13 ноября. В частности, с этого времени студенты городских вузов и колледжей перейдут на дистанционную форму обучения, а из транспортные карты будут заблокированы. Аналогичное решение власти рекомендовали принять федеральным и частным учебным заведениям.