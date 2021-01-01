Политика , 03 дек, 12:13
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Глава Минюста заявил об объявленной России юридической войне
Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что России фактически была объявлена юридическая война. Свое мнение он высказал в интервью телеканалу «Россия-24».
По словам Чуйченко, международная обстановка на данный момент тяжелая. «Действительно, России фактически объявлена юридическая война», — сказал он. В связи с этим, по мнению министра, Россия должна «адекватно защищаться, а иногда и наступать на этом направлении».
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