Россия обжаловала решение суда Гааги по ЮКОСу на $57 млрд

В феврале Апелляционный суд Гааги восстановил решение арбитража от 2014 года, которое обязывало Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа компенсацию свыше $50 млрд. Минюст решение суда назвал неправомерным и необоснованным

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Россия обжаловала решение Апелляционного суда в Нидерландах, обязавшего ее выплатить компенсацию $57 млрд бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС, сообщило Министерство юстиции.

«15 мая 2020 года Российская Федерация подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отмены решения Апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшей НК «ЮКОС», обязывающего Россию выплатить $57 млрд в качестве возмещения якобы нанесенного им ущерба», — указано в сообщении.

Решение суда Минюст назвал неправомерным и необоснованным.

Россия намерена ходатайствовать в Верховный суд Нидерландов о приостановлении арбитражных решений 2014 года на время разбирательства в высшей инстанции, сказал РБК гендиректор Международного центра правовой защиты (МЦПЗ; координирует защиту России в деле ЮКОСа) Андрей Кондаков. Если Верховный суд пойдет России навстречу, аресты суверенного имущества России в Нидерландах и, возможно, ряде других юрисдикций не будут производиться до финального решения Верховного суда.

Рассмотрение дела в Верховном суде, как ожидается, займет 1,5–2 года, рассказал Кондаков. По его словам, есть сугубо теоретическая возможность, что Верховный суд Нидерландов разберет дело и вернет его в один из апелляционных судов на корректировку, но, скорее всего, решение Верховного суда поставит окончательную точку в многолетнем споре.