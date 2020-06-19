Верховный суд Нидерландов принял жалобу Москвы на решение по ЮКОСу

Самый крупный судебный процесс бывших акционеров ЮКОСа начался в 2005 году, в качестве истца выступала Group Menatep Limited (GML), представляющая через компании Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum интересы мажоритарных акционеров. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский в процессе не участвовал, поскольку еще в 2005 году продал своим партнерам долю в GML, которая после этого стала контролировать 61% ЮКОСа. В ходе процесса в связи с ростом цены на нефть сумма компенсации, которую требовала GML, возросла до $114 млрд. Другие процессы в разных странах мира инициировали миноритарные акционеры компании. Арбитражный трибунал в Гааге летом 2014 года присудил GML компенсацию в размере $50 млрд, после чего бывшие акционеры начали добиваться ареста российских активов за рубежом. Однако в 2016 году Окружной суд Гааги постановил заморозить этот процесс до окончания рассмотрения апелляции России. 18 февраля 2020 года Апелляционный суд Гааги восстановил компании Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum в правах на получение от России $50 млрд за экспроприацию ЮКОСа. С учетом накопившихся процентов объем претензий бывших акционеров компании к российским властям достиг $57 млрд.

Кассационная жалоба России на 150 страницах была подана в середине мая. Особенностью документа стала просьба к Верховному суду Нидерландов переадресовать вопросы интерпретации Договора к Энергетической хартии (ДЭХ), на основании которого экс-акционеры ЮКОСа выиграли арбитраж 2014 года, в Европейский суд в Люксембурге. Евросоюз — участник ДЭХ, а статья 267 Договора о функционировании ЕС предполагает, что суд в Люксембурге уполномочен давать трактовку соглашениям, стороной которых является ЕС. По данным отраслевого издания Global Arbitration Review (GAR), к этой тактике Россия прибегла впервые за 5,5 года разбирательств в Нидерландах.

Международный центр правовой защиты (МЦПЗ, основанная государством некоммерческая организация, курирующая судебные процессы по делу ЮКОСа) сообщал, что кассационная жалоба России содержит восемь предполагаемых оснований для отмены февральского решения Апелляционного суда Гааги. По данным GAR, пять из них Россия хочет вынести на рассмотрение Европейского суда. Среди этих оснований, приводимых Россией, — отсутствие законного соглашения с экс-акционерами ЮКОСа об арбитражном разбирательстве, поскольку Россия в свое время не ратифицировала ДЭХ, а затем отказалась присоединяться к договору. Россия также добавляет, что акционеры ЮКОСа не были подлинными иностранными инвесторами, которые могут претендовать на защиту ДЭХ, а были «подставными офшорными компаниями, подконтрольными российским олигархам».

Россия также намеревалась подать в Верховный суд Нидерландов ходатайство о приостановке исполнения арбитражного решения 2014 года в этой стране, с тем чтобы на время слушаний экс-акционеры ЮКОСа не могли арестовывать госимущество России. Ранее РБК сообщал, что бывшие акционеры наложили арест на 18 алкогольных марок государственного «Союзплодоимпорта» в странах Бенилюкса и планируют выставить их на принудительные торги в сентябре.