Неизвестные въехали в мечеть во Франции и распылили огнетушитель

Неизвестные осквернили мечеть во французском городе Бретеньи-сюр-Орж в департаменте Эсон, в пригороде Парижа, сообщил мэр Николя Меари, его слова приводятся на странице города в социальной сети Facebook.

В сообщении говорится, что 2декабря неизвестные на автомобили выбили двери мечети, после чего вошли внутрь, где применили огнетушитель. Осквернена в том числе молитвенная комната.

Позднее в соседнем городе обнаружили машину, на которой был протаранен вход в мечеть, ее подожгли неизвестные.

France Bleu со ссылкой на представителя ассоциации мусульман города сообщает, что подозреваемых в вандализме было один или двое.