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Нападения исламистов в Европе ,  
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Неизвестные въехали в мечеть во Франции и распылили огнетушитель

Неизвестные осквернили мечеть во французском городе Бретеньи-сюр-Орж в департаменте Эсон, в пригороде Парижа, сообщил мэр Николя Меари, его слова приводятся на странице города в социальной сети Facebook.

В сообщении говорится, что 2декабря неизвестные на автомобили выбили двери мечети, после чего вошли внутрь, где применили огнетушитель. Осквернена в том числе молитвенная комната.

В Ницце угрожавший обезглавить учителя получил полтора года тюрьмы
Общество
Фото:Christophe Ena / AP

Позднее в соседнем городе обнаружили машину, на которой был протаранен вход в мечеть, ее подожгли неизвестные.

France Bleu со ссылкой на представителя ассоциации мусульман города сообщает, что подозреваемых в вандализме было один или двое.

Мечеть была закрыта из-за связанных с COVID-19 ограничений. Никто не пострадал.

В октябре во Франции произошло несколько нападений после критики ислама со стороны президента Эмманюэля Макрона. В Париже был обезглавлен учитель, который показал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. После гибели учителя французский лидер, назвавший произошедшее терактом, в частности, заявил, что радикальный исламизм «открыто выражает намерение навязать свои порядки» в стране, а ислам «переживает кризис во всем мире». Атаки были совершены в том числе в Ницце и Лионе.

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