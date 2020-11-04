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Charlie Hebdo опубликовал карикатуру после терактов во Франции

Французский журнал Charlie Hebdo выпустил новый номер, на обложке которого изображены танцовщицы кабаре «Мулен руж» с отрубленными головами. Карикатура опубликована в Twitter издания.

«Франция всегда останется Францией», — написано на обложке.

С середины октября во Франции произошло несколько терактов. Первой жертвой стал школьный учитель Самюэль Пати, который читал учащимся лекции о свободе слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Позднее в церкви в Ницце террорист с ножом напал на прихожан и туристов, одной из женщин он отрезал голову.

После нападений президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами и заявил о необходимости бороться с политическим исламизмом во французских школах, госучреждениях культурных обществах и религиозных общинах.

Вечером 3 ноября серия атак произошла в центре Вены, в результате чего погибли четыре человека. Один из злоумышленников был застрелен полицией, остальным удалось скрыться. Позднее ответственность за атаку взяло «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в России). После теракта канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что собирается поднять вопрос борьбы с политическим исламом на саммите ЕС 19 ноября.

Журнал Charlie Hebdo получил широкую известность после теракта в январе 2015 года, когда парижскую редакцию с криками «Аллаху Акбар» расстреляли двое вооруженных людей в масках. Жертвами атаки стали 12 человек, включая двух полицейских и главного редактора журнала и карикатуриста Стефана Шарбоннье. Атака произошла после того, как редакция опубликовала карикатуры на пророка Мухаммеда.

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