Charlie Hebdo опубликовал карикатуру после терактов во Франции

Французский журнал Charlie Hebdo выпустил новый номер, на обложке которого изображены танцовщицы кабаре «Мулен руж» с отрубленными головами. Карикатура опубликована в Twitter издания.

«Франция всегда останется Францией», — написано на обложке.

С середины октября во Франции произошло несколько терактов. Первой жертвой стал школьный учитель Самюэль Пати, который читал учащимся лекции о свободе слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Позднее в церкви в Ницце террорист с ножом напал на прихожан и туристов, одной из женщин он отрезал голову.

После нападений президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами и заявил о необходимости бороться с политическим исламизмом во французских школах, госучреждениях культурных обществах и религиозных общинах.