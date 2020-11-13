Между террористом из Ниццы и убийцей учителя под Парижем обнаружили связь

Фото: Arnold Jerocki / Getty Images

В телефоне напавшего в Ницце террориста обнаружили фотографию Абдулаха Анзорова, 18-летнего чеченца, убившего под Парижем учителя Самуэля Пати. Об этом со ссылкой на заявление французской национальной антитеррористической прокуратуры сообщает издание Nice Matin.

В ведомстве рассказали, что у террориста нашлись и другие изображения, связанные с террористическими группировками, а также аудиозапись, в которой Францию называют «страной неверных».

В конце октября во Франции произошел ряд вооруженных нападений исламистов, которые власти квалифицировали как теракты. Нападения происходили на фоне заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что «ислам находится в кризисе».