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СМИ узнали о задержании подозреваемого в нападении на священника в Лионе

Греческая православная церковь Благовещения в Лионе, где был ранен священник
Греческая православная церковь Благовещения в Лионе, где был ранен священник (Фото: Laurent Cipriani / AP)

Правоохранительные органы Франции задержали мужчину, подозреваемого в нападении на священника православной греческой церкви в Лионе. Об этом сообщает газета Le Parisien.

По данным издания, подозреваемым оказался 40-летний гражданин Грузии. Вместе с ним была задержана его 35-летняя супруга, уроженка России.

Как сообщает Le Parisien, подозреваемый был задержан в минувшую пятницу в своем доме, расположенном в первом районе Лиона. Мужчина признался в том, что он стрелял в священника.

Издание пишет, что свои действия злоумышленник объяснил подозрениями в супружеской измене. Он отметил, что не намеревался убивать священника.

СМИ сообщили о задержании подозреваемого в нападении в Лионе
Общество
Фото:Laurent Cipriani / AP

Нападение на греческую церковь в Ницце произошло 31 октября в седьмом округе Лиона. В результате стрельбы мужчина ранил священника. В тяжелом состоянии он был госпитализирован.

1 ноября следователи отпустили мужчину, задержанного по подозрению в нападении на священника. Как писало издание Lyon Mag со ссылкой на заявление прокуратуры, следователи не обнаружили никаких доказательств, позволяющих привлечь задержанного к ответственности за совершение нападения.

Более того, врач, осмотрев задержанного, постановил, что его состояние здоровья не позволяет содержать его под стражей и что он нуждается в госпитализации.

Ранее, 29 октября, во Франции произошло три нападения. В Ницце мужчина напал на прихожан собора Нотр-Дам, в результате погибли три человека. В Авиньоне неизвестный угрожал ножом прохожим, а в Лионе был задержан мужчина, который размахивал ножом на трамвайной остановке.

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