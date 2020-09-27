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Протесты в Белоруссии ,  
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МИД Белоруссии заявил о пытающихся подорвать госстрой внешних силах

По словам главы МИД Владимира Макея, ряд соседних стран предпринимает попытки ввергнуть Белоруссию «в хаос и анархию». Он подчеркнул, что судьба страны будет решаться в том числе с помощью конституционной реформы, которая началась
Владимир Макей
Владимир Макей (Фото: МИД России / РИА Новости)

В дела Белоруссии вмешиваются внешние силы, которые стремятся подорвать государственный строй страны, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей во время видеообращения к участникам сессии Генассамблеи ООН.

«После неудавшейся попытки навязать нам цветную революцию мы испытываем внешнее вмешательство, направленное на подрыв государственного строя», — сказал министр.

По его словам, некоторые из соседних западных стран пытаются дестабилизировать обстановку в стране. «Отдельные, граничащие с цинизмом заявления со стороны ряда наших западных соседей о якобы заботе о суверенитете Белоруссии и ее благосостоянии на самом деле являются не чем иным, как попытками ввергнуть страну в хаос и анархию, которые отбросят Беларусь в ее развитии на многие годы назад», — подчеркнул он.

Макей отметил, что будущее Белоруссии будет решаться «не на баррикадах», а путем «цивилизованного диалога», в том числе с помощью конституционной реформы. По словам министра, ее проведение уже началось в стране.

В Белоруссии сочли нереализовавшимся сценарий цветной революции в стране
Политика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Партнерам Белоруссии следует проявить «сдержанность и беспристрастность», считает глава МИД. «Вмешательство в наши внутренние дела, санкции или иные ограничительные меры против Белоруссии будут иметь обратный эффект и вредны абсолютно для всех», — пояснил он.

В начале сентября Макей утверждал, что Белоруссия смогла выдержать «натиск извне» и попытки реализовать в стране украинский сценарий цветной революции, предпринятые за пределами страны.

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Он признал, что после выборов Белоруссия оказалась в «зоне высокой политической турбулентности», однако сообщил, что уровень накала значительно снизился.

Акции протеста в Минске после инаугурации Лукашенко. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Президент Александр Лукашенко также заявлял, что события в Белоруссии развиваются по сценарию «цветных революций». «Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда», — уточнял глава государства.

Протесты в Белоруссии начались после завершения голосования на выборах президента 9 августа и объявления предварительных результатов, по которым победу одержал Лукашенко. Итоговые данные ЦИК не сильно отличались от предварительных: по ним Лукашенко получил 80,1% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. Ее штаб не признал итоги голосования.

Автор
Мария Лисицына
Белоруссия Владимир Макей акции протеста
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