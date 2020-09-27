МИД Белоруссии заявил о пытающихся подорвать госстрой внешних силах

По словам главы МИД Владимира Макея, ряд соседних стран предпринимает попытки ввергнуть Белоруссию «в хаос и анархию». Он подчеркнул, что судьба страны будет решаться в том числе с помощью конституционной реформы, которая началась

Владимир Макей (Фото: МИД России / РИА Новости)

В дела Белоруссии вмешиваются внешние силы, которые стремятся подорвать государственный строй страны, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей во время видеообращения к участникам сессии Генассамблеи ООН.

«После неудавшейся попытки навязать нам цветную революцию мы испытываем внешнее вмешательство, направленное на подрыв государственного строя», — сказал министр.

По его словам, некоторые из соседних западных стран пытаются дестабилизировать обстановку в стране. «Отдельные, граничащие с цинизмом заявления со стороны ряда наших западных соседей о якобы заботе о суверенитете Белоруссии и ее благосостоянии на самом деле являются не чем иным, как попытками ввергнуть страну в хаос и анархию, которые отбросят Беларусь в ее развитии на многие годы назад», — подчеркнул он.

Макей отметил, что будущее Белоруссии будет решаться «не на баррикадах», а путем «цивилизованного диалога», в том числе с помощью конституционной реформы. По словам министра, ее проведение уже началось в стране.