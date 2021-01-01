Лукашенко заявил о планах Польши создать «спецсилы» против Минска

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Варшава призывала НАТО учредить специальные силы безопасности в составе армии стран Балтии и Польши для борьбы с белорусской властью. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения 6-й городской клинической больницы Минска, озвучивая «выдержки из данных спецслужб». Слова Лукашенко приводятся на его сайте.

«Победа революции в Белоруссии — также национальный интерес Польши», — сказал Лукашенко, ссылаясь на полученную от Комитета госбезопасности информацию о том, что происходит «вокруг Белоруссии».

Материал дополняется