Пандемия коронавируса , 02 дек, 12:32
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В Кремле исключили обязательную вакцинацию чиновников от COVID-19
Вакцинация от коронавирусной инфекции российских чиновников будет проходить на добровольной основе, ее не будут проводить в обязательном порядке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Это может быть только на добровольной основе. Хотя вы знаете, что многие также приняли на добровольной основе участие в испытаниях вакцины», — сказал Песков.
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