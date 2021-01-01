В Кремле исключили обязательную вакцинацию чиновников от COVID-19

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Вакцинация от коронавирусной инфекции российских чиновников будет проходить на добровольной основе, ее не будут проводить в обязательном порядке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это может быть только на добровольной основе. Хотя вы знаете, что многие также приняли на добровольной основе участие в испытаниях вакцины», — сказал Песков.

Материал дополняется