Россия проведет презентацию вакцины «Спутник V» в ООН
«В среду в 09:30 утра (17:30 мск) состоится мероприятие на полях 31-й спецсессии ГА ООН «Спутник V: вакцина от COVID-19» при участии министра здравоохранения России Михаила Мурашко, РФПИ и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи», — сообщил он.
Пресс-секретарь уточнил, что презентация препарата пройдет в онлайн-формате.
Ранее, в сентябре, президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН предложил сотрудникам организации привиться российской вакциной «Спутник V». Тогда официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик поблагодарил президента от лица всей организации и заявил, что его предложение будет изучено специальной медицинской службой.