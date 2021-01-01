Россия проведет презентацию вакцины «Спутник V» в ООН

Глава Минздрава России Михаил Мурашко проведет презентацию вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанной НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи, в Организации Объединенных Наций. Об этом сообщил пресс-секретарь постпредства России при ООН Федор Стржижовский, передает ТАСС

«В среду в 09:30 утра (17:30 мск) состоится мероприятие на полях 31-й спецсессии ГА ООН «Спутник V: вакцина от COVID-19» при участии министра здравоохранения России Михаила Мурашко, РФПИ и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи», — сообщил он.

Пресс-секретарь уточнил, что презентация препарата пройдет в онлайн-формате.

Ранее, в сентябре, президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН предложил сотрудникам организации привиться российской вакциной «Спутник V». Тогда официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик поблагодарил президента от лица всей организации и заявил, что его предложение будет изучено специальной медицинской службой.