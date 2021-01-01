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Пандемия коронавируса ,  
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Россия проведет презентацию вакцины «Спутник V» в ООН

Глава Минздрава России Михаил Мурашко проведет презентацию вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанной НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи, в Организации Объединенных Наций. Об этом сообщил пресс-секретарь постпредства России при ООН Федор Стржижовский, передает ТАСС.

«В среду в 09:30 утра (17:30 мск) состоится мероприятие на полях 31-й спецсессии ГА ООН «Спутник V: вакцина от COVID-19» при участии министра здравоохранения России Михаила Мурашко, РФПИ и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи», — сообщил он.

Пресс-секретарь уточнил, что презентация препарата пройдет в онлайн-формате.

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Фото:Антон Кардашов / АГН «Москва»

Ранее, в сентябре, президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН предложил сотрудникам организации привиться российской вакциной «Спутник V». Тогда официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик поблагодарил президента от лица всей организации и заявил, что его предложение будет изучено специальной медицинской службой.

О регистрации первой в России вакцины от коронавируса Путин объявил в августе. Сейчас препарат уже поступил в гражданский оборот. Кроме того, поданным Российского фонда прямых инвестиций, заявки на поставку вакцины в Россию уже направили более 50 стран. Всего в России идет работа на 26 вакцинами от COVID.

коронавирус вакцина ООН
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