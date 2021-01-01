Иммунолог сообщил о запретах после вакцинации от коронавируса

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Участники испытаний вакцины от коронавирусной инфекции не должны самостоятельно сдавать тест на антитела. В случае если это произошло, не стоит сообщать результат врачу, так как эта информация может повлиять на исход исследования. Об этом заявил израильский иммунолог, заведующий отделением в иерусалимской клинике «Хадасса ар Ха-Цофим», профессор Яков Беркун, пишет «РИА Новости».

По словам Беркуна, в Израиле и западных странах участнику испытаний не могут запретить сдавать тест. «Поэтому, конечно, объясняют человеку, который принимает участие в испытаниях, что это нежелательно, просят его этого не делать», — сказал он.

Как объяснил иммунолог, во время испытаний вакцин всегда есть контрольная группа, которая получает плацебо, и группа, участники которой получают реальный препарат. У обеих групп сравнивают симптомы и заболеваемость. При этом ни участник, ни исследователь не должны знать, что получил человек.

Знание пациента о том, получил он плацебо или настоящую вакцину, может повлиять на субъективные симптомы, которые он фиксирует в дневнике, отметил Беркун.