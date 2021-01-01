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Пандемия коронавируса ,  
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Иммунолог сообщил о запретах после вакцинации от коронавируса

Фото:Антон Кардашов / АГН «Москва»
Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Участники испытаний вакцины от коронавирусной инфекции не должны самостоятельно сдавать тест на антитела. В случае если это произошло, не стоит сообщать результат врачу, так как эта информация может повлиять на исход исследования. Об этом заявил израильский иммунолог, заведующий отделением в иерусалимской клинике «Хадасса ар Ха-Цофим», профессор Яков Беркун, пишет «РИА Новости».

По словам Беркуна, в Израиле и западных странах участнику испытаний не могут запретить сдавать тест. «Поэтому, конечно, объясняют человеку, который принимает участие в испытаниях, что это нежелательно, просят его этого не делать», — сказал он.

Как объяснил иммунолог, во время испытаний вакцин всегда есть контрольная группа, которая получает плацебо, и группа, участники которой получают реальный препарат. У обеих групп сравнивают симптомы и заболеваемость. При этом ни участник, ни исследователь не должны знать, что получил человек.

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Фото:sputnikvaccine.com

Знание пациента о том, получил он плацебо или настоящую вакцину, может повлиять на субъективные симптомы, которые он фиксирует в дневнике, отметил Беркун.

«Но даже если пациенты и делают такие проверки, то они не должны сообщать врачу, чтобы хотя бы врач не знал, получил пациент настоящую прививку или плацебо», — предупредил иммунолог.

Ранее Центр им. Н.Ф.Гамалеи сообщил о результатах третьей фазы клинических испытаний вакцины «Спутник V». По данным организации, эффективность препарата превышает 95%.

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В испытаниях этой вакцины участвуют 40 тыс. добровольцев. Более 22 тыс. из них получили первую инъекцию препарата, более 19 тыс. — первую и вторую. Соотношение числа принявших плацебо к группе вакцинированных составляет один к трем.

коронавирус вакцинация
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