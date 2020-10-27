В МИДе заявили об отсутствии ответа от США по продлению ДСНВ

Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия не получила официального ответа от властей США на предложение по продлению договора ДСНВ. Об этом говорится в заявлении МИД России.

«Мы не получили официального ответа США на нашу ноту от 16 октября с.г., в которой сформулировано выдвинутое президентом Путиным предложение продлить действующий ДСНВ на один год», — говорится в сообщении.

В МИДе еще раз напомнили, Россия вместе с США готова взять на себя политическое обязательство «заморозить» на год имеющиеся ядерные боезаряды. В министерстве отметили, что «заморозка» боезарядов не будет сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США.

Ранее в Кремле заявляли, что надеются на встречу представителей России и США по теме продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. В Кремле отмечали, что заранее необходимо избежать выдвижения «каких-либо дополнительных условий» по продлению договора.