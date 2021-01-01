СМИ сообщили об убийстве иранского ученого оружием при помощи спутника

Иранский физик-ядерщик, один из главных создателей ядерной программы страны Мохсен Фахризаде мог быть убит оружием, управление которым осуществлялось через спутник. Об этом сообщает телеканал Al-Alam со ссылкой на информированный источник.

«Использованное в убийстве оружие израильского производства контролировали при помощи спутника», — заявил источник канала.

Он также сообщил об имеющихся доказательствах о причастности «сионистского образования» к ликвидации ученого.

«Сионистское образование совершило это преступление, чтобы усилить давление на Иран, чтобы остановить ускоренное научное развитие, в котором мученик Фахризаде сыграл важную роль, особенно в области научных исследований», — добавил источник телеканала.

Ранее иранское агентство новостей Fars сообщило, что ученый был убит из дистанционно управляемого оружия.

Вместе с супругой он выехал из города Ростамкола в провинции Мазендеран на севере Ирана и направился в сторону населенного пункта Абсард на бронированном автомобиле в сопровождении трех автомобилей из службы его охраны. Одна из машин охраны двигалась впереди и оторвалась, чтобы проверить обстановку. Однако в этот момент в автомобиль Фахризаде попали несколько пуль. Ученый подумал, что машина с чем-то столкнулась, либо возникли трудности с двигателем. После этого Фахризаде вышел из салона автомобиля, а из автомобиля Nissan, который стоял в 150 м от автомобиля ученого, был открыт огонь из автоматического стрелкового оружия, управление которым велось дистанционно. В результате две пули попали в бок ученого и одна в спину. У ученого был также поврежден спинной мозг. Его успел укрыть своим телом один из телохранителей, в которого также попали несколько пуль. Затем Nissan взорвался. Кроме супругов Фахризаде и охраны на месте происшествия больше никого не было, сообщило агентство. При этом владелец Nissan, из которого велась стрельба, покинул страну 29 октября.

По данным Минобороны Исламской Республики, тяжело раненого физика доставили в больницу, однако он скончался от полученных ранений. В ведомстве назвали убийство терактом, отметив что служба безопасности ученого вступила в перестрелку с террористами. Ученый был руководителем центра исследований при оборонном ведомстве.

Глава МИД Израиля Джавад Зариф допустил, что к убийству ученого может быть причастен Израиль. Советник верховного лидера Ирана Хоссейн Дехкан пообещал обрушиться на убийц физика, «как гром».



Гибель ученого осудили в Европейском союзе, назвав его убийство, противоречащим принципу защиты прав человека, «за который выступает ЕС».