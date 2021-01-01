Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 1 декабря
USD ЦБ: 76,2 (+0,34) Инвестиции, 30 ноя, 12:40
Курс евро на 1 декабря
EUR ЦБ: 91,2 (+0,74) Инвестиции, 30 ноя, 12:40
В МВД предложили записывать на аудио и видео кандидата при сдаче на права Общество, 07:29 Автомобиль-трансформер для бизнеса: где купить, как оборудовать РБК и VW коммерческие автомобили, 07:00 Заменить балтийские шпроты килькой из Дагестана не удалось из-за ГОСТа Бизнес, 07:00 СМИ узнали о планах ЦБ изменить механизм лицензирования на финрынке Финансы, 06:55 СМИ сообщили об убийстве иранского ученого оружием при помощи спутника Политика, 06:55 Пуск ракеты «Союз-СТ» с космодрома Куру снова перенесли Технологии и медиа, 06:20 Почему инвестиции в индустриальную недвижимость — новый тренд Партнерский материал, 06:17 Россияне из-за второй волны пандемии стали хуже выплачивать автокредиты Финансы, 06:00 Минздрав назвал опасные для детской психики игры и игрушки Общество, 05:51 Посольство подтвердило похищение пиратами россиянина в Гвинейском заливе Политика, 05:42 Куда махнуть на выходные: тренд на мини-каникулы РБК и Hyundai Mobility, 05:27 Что изменится в законах в декабре Общество, 05:00 Специальный советник Трампа по коронавирусу подал в отставку Политика, 04:44 «Бесшовная» удаленка на природе: место, где хочется жить и работать РБК и Сколково Парк, 04:12
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽76,39 +0,71% EUR/RUB ₽91,16 +0,47% EUR/USD $1,19 -0,21%
Политика ,  
0 

СМИ сообщили об убийстве иранского ученого оружием при помощи спутника

Иранский физик-ядерщик, один из главных создателей ядерной программы страны Мохсен Фахризаде мог быть убит оружием, управление которым осуществлялось через спутник. Об этом сообщает телеканал Al-Alam со ссылкой на информированный источник.

«Использованное в убийстве оружие израильского производства контролировали при помощи спутника», — заявил источник канала.

Он также сообщил об имеющихся доказательствах о причастности «сионистского образования» к ликвидации ученого.

«Сионистское образование совершило это преступление, чтобы усилить давление на Иран, чтобы остановить ускоренное научное развитие, в котором мученик Фахризаде сыграл важную роль, особенно в области научных исследований», — добавил источник телеканала.

Ранее иранское агентство новостей Fars сообщило, что ученый был убит из дистанционно управляемого оружия.

Вместе с супругой он выехал из города Ростамкола в провинции Мазендеран на севере Ирана и направился в сторону населенного пункта Абсард на бронированном автомобиле в сопровождении трех автомобилей из службы его охраны. Одна из машин охраны двигалась впереди и оторвалась, чтобы проверить обстановку. Однако в этот момент в автомобиль Фахризаде попали несколько пуль. Ученый подумал, что машина с чем-то столкнулась, либо возникли трудности с двигателем. После этого Фахризаде вышел из салона автомобиля, а из автомобиля Nissan, который стоял в 150 м от автомобиля ученого, был открыт огонь из автоматического стрелкового оружия, управление которым велось дистанционно. В результате две пули попали в бок ученого и одна в спину. У ученого был также поврежден спинной мозг. Его успел укрыть своим телом один из телохранителей, в которого также попали несколько пуль. Затем Nissan взорвался. Кроме супругов Фахризаде и охраны на месте происшествия больше никого не было, сообщило агентство. При этом владелец Nissan, из которого велась стрельба, покинул страну 29 октября.

Турция попросила не разжигать конфликт из-за убийства иранского ядерщика
Политика

По данным Минобороны Исламской Республики, тяжело раненого физика доставили в больницу, однако он скончался от полученных ранений. В ведомстве назвали убийство терактом, отметив что служба безопасности ученого вступила в перестрелку с террористами. Ученый был руководителем центра исследований при оборонном ведомстве.

Глава МИД Израиля Джавад Зариф допустил, что к убийству ученого может быть причастен Израиль. Советник верховного лидера Ирана Хоссейн Дехкан пообещал обрушиться на убийц физика, «как гром».

Гибель ученого осудили в Европейском союзе, назвав его убийство, противоречащим принципу защиты прав человека, «за который выступает ЕС».

Иран ученый убийство
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽76,39 +0,71% EUR/RUB ₽91,16 +0,47% EUR/USD $1,19 -0,21%
Материалы по теме
СМИ сообщили о происхождении оружия с места убийства иранского ядерщика
Общество
СМИ сообщили детали убийства иранского ядерщика
Политика
Турция попросила не разжигать конфликт из-за убийства иранского ядерщика
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter