Турция попросила не разжигать конфликт из-за убийства иранского ядерщика

Турецкое Министерство иностранных дел попросило не накалять обстановку в регионе из-за убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Он известен как один из создателей иранской ядерной программы. Ученый умер 27 ноября в тегеранской больнице в результате покушения. Реакция МИД Турции опубликована на его сайте.

«Мы призываем все стороны действовать разумно и сдержанно и не предпринимать шаги, которые приведут к эскалации конфликта в регионе», — говорится в сообщении.

МИД осудил убийство и принес соболезнование семье погибшего и правительству Ирана.

Иранские агентства Fars и Tasnim сообщали, что на месте покушения в Тегеране прогремел как минимум один взрыв, после чего нападавшие обстреляли машину Фахризаде. Иранское Министерство обороны заявило, что ученый «был тяжело ранен в ходе столкновений между его командой безопасности и террористами». Физика госпитализировали, он умер в больнице от полученных травм.