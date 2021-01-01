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Турция попросила не разжигать конфликт из-за убийства иранского ядерщика

Турецкое Министерство иностранных дел попросило не накалять обстановку в регионе из-за убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Он известен как один из создателей иранской ядерной программы. Ученый умер 27 ноября в тегеранской больнице в результате покушения. Реакция МИД Турции опубликована на его сайте.

«Мы призываем все стороны действовать разумно и сдержанно и не предпринимать шаги, которые приведут к эскалации конфликта в регионе», — говорится в сообщении.

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Мохсен Фахризаде

МИД осудил убийство и принес соболезнование семье погибшего и правительству Ирана.

Иранские агентства Fars и Tasnim сообщали, что на месте покушения в Тегеране прогремел как минимум один взрыв, после чего нападавшие обстреляли машину Фахризаде. Иранское Министерство обороны заявило, что ученый «был тяжело ранен в ходе столкновений между его командой безопасности и террористами». Физика госпитализировали, он умер в больнице от полученных травм.

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Место убийства Мохсена Фахризаде

Глава МИД Ирана Джавад Зариф сообщил, что обстоятельства гибели ученого вызывают серьезные подозрения в причастности Израиля. Советник верховного лидера Ирана Хоссейн Дехкан пообещал жесткий ответ виновным в убийстве.

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Минобороны Ирана называет Фахризаде руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве. СМИ, в том числе The Wall Street Journal, называли ученого «отцом иранской бомбы». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в 2018 году говорил, что Фахризаде был руководителем всего ядерного проекта Тегерана. В 2007 году Организация Объединенных Наций также назвала Фахризаде причастным к «ядерной и ракетной деятельности Ирана».

Турция Иран убийство МИД
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