Евросоюз осудил убийство одного из «отцов» ядерной программы Ирана

Место убийства Мохсена Фахризаде (Фото: Irib News Agency / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Европейский союз (ЕС) осуждает убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде и еще нескольких человек, произошедшее 27 ноября в Тегеране. Об этом сообщается на сайте внешнеполитической службы ЕС.

«Это уголовное преступление, противоречащее принципу защиты прав человека, за который выступает ЕС», — говорится в заявлении.

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель выразил соболезнования членам семей погибших. В ЕС подчеркнули важность сохранять спокойствие и сдержанность в сложившейся ситуации, чтобы не допустить эскалации.

По данным Минобороны Ирана, Фахризаде был смертельно ранен в результате столкновения сотрудников его службы безопасности с террористами близ Тегерана 27 ноября. Вначале прогремел взрыв, после чего автомобиль с физиком-ядерщиком расстреляли. Ученого госпитализировали, однако он скончался в больнице.