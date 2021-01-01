В Иране пообещали наказать убийц «отца» ядерной программы страны
«В очередной раз мир стал свидетелем террористической атаки, совершенной против ведущего иранского ученого, который посвятил свою исследовательскую деятельность исключительно борьбе с коронавирусом», — заявил он.
Роухани подчеркнул, что считает случившееся жестоким и трусливым актом, за который виновные должны понести соответствующее наказание.
О смерти ученого также высказался верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Он написал в Twitter, что физик погиб от рук наемников, а также подчеркнул, что Фахризаде был уникальным ученым и возложенный на него образ мученика является его божественной наградой.