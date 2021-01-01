В Иране пообещали наказать убийц «отца» ядерной программы страны

Отомстить за Фахризаде «кровожадным сионистам» также пообещал председатель фракции «Национальной обороны и мощи» Ирана Моджаба Зоннур. «Трусливое убийство Фахризаде не останется без ответа», — написал он в Twitter.

Ранее к мести также призывал военный советник верховного лидера Хосейн Дехган. Он обещал, что Исламская Республика «как гром» обрушится на виновных в смерти ученого и заставит их пожалеть о содеянном.

О смерти ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в Тегеране СМИ сообщили 27 ноября. Убийцы сначала устроили взрыв рядом с местом, где находился ученый, а затем обстреляли его автомобиль. С тяжелыми ранениями он был доставлен в больницу, где скончался от полученных ран. По словам главы МИД Ирина Джавада Зарифа, к убийству могут быть причастны террористы из Израиля. Фахризаде — один из отцов ядерной программы Ирана. В Тегеране его официально называли руководителем организации исследований и инноваций при Минобороны. В Вашингтоне же считают, что он возглавлял исследовательскую фирму SPND, занимающуюся разработкой ядерного оружия.