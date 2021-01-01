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Политика ,  
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Глава МИД Ирана увидел израильский след в убийстве физика Фахризаде

Место убийства Мохсена Фахризаде
Место убийства Мохсена Фахризаде (Фото: Fars News Agency / AP)

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф считает, что к убийству одного из главных создателей ядерной программы страны ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде может быть причастен Израиль. Об этом глава внешнеполитического ведомства исламской республики написал на своей странице в Twitter.

«Террористы убили сегодня выдающегося иранского ученого. Это подлое преступление с серьезными признаками израильского следа показывает отчаянное стремление разжечь войну. Иран призывает международное сообщество, особенно ЕС, прекратить пользоваться позорными двойными стандартами и осудить этот акт государственного террора», — написал министр.

Физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит 27 ноября в городе Абсард. По данным Минобороны, «служба безопасности [ученого] вступила в перестрелку с террористами».

Информацию о гибели Фахризаде подтвердили в Минобороны Ирана. Тяжело раненного физика незамедлительно доставили в больницу, но от полученных ранений он скончался. В Минобороны назвали убийство терактом. Ученый был руководителем центра исследований при оборонном ведомстве.

Военный советник духовного лидера Ирана Хосейн Дехкан заявил, что Тегеран отомстит за убийство, сообщает агентство Mehr.

«Мы немедленно обрушимся на убийц мученика», — сказал Дехкан, комментируя убийство ученого.

Как сообщает агентство Fars, при нападении могли погибнуть еще три или четыре человека. По всей вероятности, это были террористы, отмечает Fars. По словам очевидцев, на месте происшествия были слышны взрывы.

Иран Тегеран физик убийство Израиль
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