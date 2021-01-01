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Технологии и медиа ,  
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Пуск ракеты «Союз-СТ» с космодрома Куру снова перенесли

Старт российской ракеты-носителя «Союз-СТ-А» со спутником ОАЭ Falcon Eye 2 с космодрома Куру во Французской Гвиане снова перенесли до 2 декабря. Об этом сообщил глава корпорации Arianespace Стефан Исраэль. Его слова приводятся на странице компании в видеохостинге YouTube.

«Так как погодные условия были неблагоприятными (из-за риска удара молнии в полете) Arianespace решила прервать хронологию финального запуска VS24 за три минуты 54 секунды до старта», — сказал Исраэль.

По его словам, в ходе подготовки к старту «возникли проблемы с передачей телеметрических данных». Глава корпорации добавил, что ракета-носитель и спутник в полном порядке, завтра (2 декабря) их переведут в режим ожидания.

«Мы повторим попытку завтра вечером точно в это же время», — добавил Исраэль.

Старт ракеты был запланирован на 29 ноября. Однако 30 ноября генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о переносе старта на 1 декабря.

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Фото:Роскосмос

Изначально ракету планировалось запустить с космодрома в марте, однако тогда космодром Куру приостановил запуски из-за пандемии коронавирусной инфекции, в связи с чем старт перенесли на осень. Впоследствии пуск ракеты отложили из-за замечаний к разгонному блоку «Фрегат». 

космодром Куру спутник ОАЭ запуск ракеты
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