Запуск «Союза» с космодрома Куру перенесли на октябрь

Запуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ» со спутником Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 2 с космодрома Куру запланирован на 16 октября. Об этом со ссылкой на Германский авиационно-космический центр (DLR) сообщает ТАСС.

Запуск спутника Falcon Eye 2, предназначенного для оптико-электронной разведки, должен был пройти еще 6 марта, но его пришлось отложить из-за замечаний к разгонному блоку «Фрегат».

Изначально старт ракеты «Союз-СТ» планировалось перенести на первую декаду апреля, однако в середине марта космодром Куру приостановил работу из-за пандемии коронавируса.