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На российском блоке «Фрегат» на Куру сработал сигнал об утечке окислителя

Фото: Роскосмос
Фото: Роскосмос

В месте хранения разгонного блока «Фрегат», который находится на космодроме Куру во Французской Гвиане, сработала сигнализация системы обнаружения паров окислителя. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

«Фрегат» находится на хранении в помещении, отвечающем всем международным стандартам безопасности, в том числе экологической, и не представляет опасности для обслуживающего персонала и окружающей среды», — сказали в пресс-службе.

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Французская сторона передала данные России 21 мая. Руководство НПО им. С.А. Лавочкина, «Главкосмоса» и Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) отправит во Французскую Гвиану группу специалистов. Они оценят ситуацию и предпримут меры.

Специалисты должны прибыть в первые десять дней июня. В «Роскосмосе» отметили, что они будут проводить работы с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

В конце января 2019 года специалисты обнаружили у «Фрегата» нарушение герметичности шва трубопровода подачи гелия в топливные баки. Дефект нашли перед подготовкой к запуску на космодроме Куру. Разгонный блок должен был вывести на орбиту шесть спутников компании OneWeb. Источник ТАСС отмечал, что причиной случившегося могла стать длительная транспортировка «Фрегата» из России во Французскую Гвиану.

В мае текущего года топливный бак разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космосе, сообщили в ВВС США. «Фрегат-СБ» является модификацией «Фрегата» со сбрасываемым блоком баков. В «Роскосмосе» подтвердили разрушение блока.

Теги: «Роскосмос», утечка, «Фрегат»
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