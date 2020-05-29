На российском блоке «Фрегат» на Куру сработал сигнал об утечке окислителя

Фото: Роскосмос

В месте хранения разгонного блока «Фрегат», который находится на космодроме Куру во Французской Гвиане, сработала сигнализация системы обнаружения паров окислителя. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

«Фрегат» находится на хранении в помещении, отвечающем всем международным стандартам безопасности, в том числе экологической, и не представляет опасности для обслуживающего персонала и окружающей среды», — сказали в пресс-службе.

Французская сторона передала данные России 21 мая. Руководство НПО им. С.А. Лавочкина, «Главкосмоса» и Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) отправит во Французскую Гвиану группу специалистов. Они оценят ситуацию и предпримут меры.

Специалисты должны прибыть в первые десять дней июня. В «Роскосмосе» отметили, что они будут проводить работы с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.