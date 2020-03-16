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Вирус из Китая ,  
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Космодром Куру из-за коронавируса приостановил запуски

Гвианский космический центр (Фото: Janne Kieselbach / dpa / Global Look Press)

На фоне эпидемии коронавируса Гвианский космический центр (ГКЦ) приостановил свою работу. Об этом со ссылкой на сообщение оператора центра Arianespace сообщил «Роскосмос».

«Подготовительные мероприятия к пускам будут возобновлены, как только это позволят санитарные условия», — говорится в сообщении.

Все компании, участвующие в работе ГКЦ, Arianespace и Французское космическое агентство (CNES) сейчас следят за переводом космических аппаратов в безопасный режим хранения.

По данным портала Spaceflight Now, следующий запуск с космодрома Куру был запланирован на 23 марта.

По данным ВОЗ на 15 марта, за пределами Китая выявлено более 72,6 тыс. инфицированных, в мире за сутки подтверждено более 10,98 тыс. новых случаев. Носители инфекции обнаружены в 143 странах и территориях, за пределами Китая от нее умер 2531 человек.
 

Теги: коронавирус, космодром Куру, запуск ракеты
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