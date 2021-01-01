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Общество ,  
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Пуск «Союза» с космодрома Куру перенесли из-за непогоды

Старт российской ракеты-носителя «Союз-СТ-А» со спутником ОАЭ Falcon Eye 2 с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесли еще на один день из-за непогоды. Об этом сообщил в Twitter глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Перенос на завтра по метеоусловиям в Куру», — написал он.

Ранее запуск ракеты-носителя был запланирован на 29 ноября. Однако Рогозин заявил в субботу, что старт перенесен на сутки. Перед этим источник «РИА Новости» сообщал о переносе запуска, однако тогда глава «Роскосмоса» опроверг эту информацию.

«Роскосмос» перенес дату запуска «Союза» с космодрома Куру
Технологии и медиа
Фото:Роскосмос

Изначально планировалось, что запуск «Союз-СТ-А» со спутником Falcon Eye 2 состоится в марте, но из-за замечаний к разгонному блоку «Фрегат» он был отложен. Помимо этого, космодром Куру приостановил запуски из-за пандемии коронавирусной инфекции, в связи с чем старт перенесли на осень.

Союз Куру Дмитрий Рогозин Роскосмос
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