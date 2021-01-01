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Аксенов назвал критической ситуацию с водоснабжением Симферополя

Переброс воды из Тайганского в Симферопольское водохранилище
Переброс воды из Тайганского в Симферопольское водохранилище (Фото: Алексей Павлишак / ТАСС)

Ситуация с водоснабжением Симферополя остается критической, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Об этом он сказал на совещании.

«Критическая ситуация пока в Симферополе, но мы обращения рассматриваем со всех регионов Крыма», — сказал Аксенов.

По словам главы республики, в регионе продолжается бурение скважин для увеличения добычи воды. Он пообещал, что к апрелю Симферополь будет обеспечен 110 тыс. кубометров воды, даже при полном отсутствии осадков.

Аксенов также сообщил, что от жителей Крыма за неделю поступило 1073 жалоб, связанных с водоснабжением. Большинство касались нарушения графика подачи воды.

Аксенов заявил о наступающем на старые грабли Киеве из-за воды в Крыму
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Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

В октябре правительство подготовило комплексный план по обеспечению Крыма водой. На эти цели выделят 50 млрд руб. из федерального бюджета. Выделенные деньги планируется направить на разработку новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения и водоотведения, а также на капитальный ремонт инфраструктуры.

В августе власти ввели в Симферополе и близлежащих населенных пунктах график подачи воды, причиной стало обмелением из-за засухи Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ. В ноябре в Евпатории приостановили подачу горячей воды до конца 2020 года.

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