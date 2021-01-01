Аксенов назвал критической ситуацию с водоснабжением Симферополя

Переброс воды из Тайганского в Симферопольское водохранилище (Фото: Алексей Павлишак / ТАСС)

Ситуация с водоснабжением Симферополя остается критической, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Об этом он сказал на совещании.

«Критическая ситуация пока в Симферополе, но мы обращения рассматриваем со всех регионов Крыма», — сказал Аксенов.

По словам главы республики, в регионе продолжается бурение скважин для увеличения добычи воды. Он пообещал, что к апрелю Симферополь будет обеспечен 110 тыс. кубометров воды, даже при полном отсутствии осадков.

Аксенов также сообщил, что от жителей Крыма за неделю поступило 1073 жалоб, связанных с водоснабжением. Большинство касались нарушения графика подачи воды.