Китайский космический аппарат успешно вышел на орбиту Луны

Китайский космический аппарат «Чанъэ-5» успешно вышел на лунную орбиту и готовится к посадке. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление.

Согласно сообщению в 20:58 (15:58 мск) 28 ноября китайский зонд примерно в 400 км от поверхности Луны произвел торможение и выключил двигатели.

Теперь посадочный модуль и модуль для взлета должны отсоединиться от орбитального и возвращаемого модулей и совершить мягкую посадку.

«В соответствии с планом [модули] приступят к работам по сбору проб лунного грунта и другим задачам», — говорится в сообщении.