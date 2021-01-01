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Китай успешно запустил зонд для сбора грунта на Луне

Китай успешно запустил ракету «Чанчжэн-5» с зондом «Чанъэ-5» для исследования Луны, сообщается на сайте Китайского национального космического управления (CNSA).

Запуск ракеты состоялся на космодроме Вэньчан. Зонд «Чанъэ-5» примерно через 40 минут отделился от ракеты. Приблизительно через неделю он совершит посадку на поверхности спутника Земли.

Телеканал CGTN опубликовал видео запуска миссии.

«Чанъэ-5» должен собрать и доставить на Землю образцы лунного грунта. В случае успеха это будет первая беспилотная миссия в мире по доставке образцов на Землю, отмечает канал. Аппарат состоит из четырех модулей: для посадки на Луну, взлета с ее поверхности, стыковки и погрузки контейнеров с пробами, а также для возвращения обратно.

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Фото:Joel Kowsky / NASA

Кроме того, Китай станет первой за последние 44 года страной, доставившей образцы с поверхности Луны.

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В январе 2019 года Китай объявил о первой в истории успешной посадке зонда на обратной стороне Луны. Аппарат должен был собрать данные о строении спутника Земли, составе его грунта, а также провести несколько экспериментов. В частности, аппарат доставил на Луну шесть биологических образцов — хлопок, рапс, картофель, резуховидку, дрожжи и плодовую мушку. Затем зонд передал на Землю снимки с проросшими образцами.

В июле текущего года Китай начал свою первую миссию по исследованию Марса. Зонд должен приземлиться на планете в феврале 2021 года. Аппарат исследует поверхность Марса, его атмосферу, ионосферу и магнитное поле. Одна из целей миссии — поиск возможных признаков жизни.

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