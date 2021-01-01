Китай успешно запустил зонд для сбора грунта на Луне

Китай успешно запустил ракету «Чанчжэн-5» с зондом «Чанъэ-5» для исследования Луны, сообщается на сайте Китайского национального космического управления (CNSA).

Запуск ракеты состоялся на космодроме Вэньчан. Зонд «Чанъэ-5» примерно через 40 минут отделился от ракеты. Приблизительно через неделю он совершит посадку на поверхности спутника Земли.

Телеканал CGTN опубликовал видео запуска миссии.

«Чанъэ-5» должен собрать и доставить на Землю образцы лунного грунта. В случае успеха это будет первая беспилотная миссия в мире по доставке образцов на Землю, отмечает канал. Аппарат состоит из четырех модулей: для посадки на Луну, взлета с ее поверхности, стыковки и погрузки контейнеров с пробами, а также для возвращения обратно.