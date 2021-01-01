В Кремле поприветствовали запуск Китаем зонда для сбора грунта на Луне

Фото: Jin Liwang / Xinhua / Global Look Press

Россия приветствует запуск Китаем зонда «Чанъэ-5» для исследования Луны. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы приветствуем достижения в области освоения космического пространства нашим союзником, наших китайских товарищей», — сказал Песков. По его словам, сотрудничество в области освоения космоса имеет широкий потенциал во взаимодействии Москвы и Пекина.

Запуск ракеты «Чанчжэн-5» с зондом состоялся рано утром 24 ноября на космодроме Вэньчан. Через 40 минут после запуска «Чанъэ-5» отделился от ракеты. Предполагается, что где-то через неделю китайский аппарат совершит посадку на поверхности спутника Земли.

О своей первой в истории успешной посадке зонда на Луну Китай объявил в январе 2019 года. Тогда аппарат должен был собрать данные о строении Луны, составе грунта спутника, а также провести несколько экспериментов.