Шесть регионов получили вакцину «ЭпиВакКорона» для испытаний

Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, поступила в шесть регионов, начинаются пострегистрационные клинические испытания препарата. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Исследования пройдут в медицинских организациях Москвы, Московской, Тюменской и Калининградской областей, а также Татарстана.

Уже начат набор добровольцев. Из 4 тыс. человек отберут для испытаний 3 тыс.

«ЭпиВакКорона» стала второй вакциной против COVID-19, зарегистрированной в России. В августе была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса, получившая название «Спутник V», — разработка Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. «ЭпиВакКорона» прошла регистрацию в октябре.